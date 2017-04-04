Каир, 4 апреля, 2017, 22:06 — ИА Регнум.



Pixabay.com Египет

В Египте археологи обнаружили неизвестную ранее гробницу фараона, умершего 3,7 тыс. лет назад, сообщает портал International Business Times.

Южнее Каира археологи нашли хорошо сохранившиеся фрагменты захоронения внутри пирамиды, построенной примерно 3,7 тыс. лет назад.

Обнаруженная гробница относится ко Второму переходному периоду между Средним и Новым царствами, который принято именовать «периодом упадка».

Гробница размещается в некрополе египетских фараонов Дахшур. Ее принадлежность пока неизвестна, но ученые предполагают, что она принадлежит одному из фараонов XIII династии, правившей Египтом в XVIII—XVII веках до нашей эры.

По мнению египтолога Копенгагенского университета Кима Райхолта, найденное захоронение может быть гробницей фараона Амени Кемау, правившего Египтом с 1775 по 1750 год до н. э.