Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 22:04 — ИА Регнум.



Gilproekt.ru Вадим Тюльпанов

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказал глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам сенатора от Ненецкого автономного округа, бывшего спикера Заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова, скончавшегося в Петербурге 4 апреля в результате несчастного случая.

«Ушел из жизни яркий, талантливый политик, большой патриот нашего города», — заявил Полтавченко.

Губернатор напомнил, что во время работы Тюльпанова председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга были приняты законы, определившие развитие города.

«Вадим Альбертович всегда находился в центре общественной и политической жизни. Он старался приносить пользу родному городу, его жителям и всей стране, а его энергия и настойчивость помогали решать многие проблемы», — отметил Георгий Полтавченко.

«Ушел из жизни в самом расцвете сил. Всем нам его будет очень не хватать», — добавил губернатор Северной столицы.

Соболезнования в связи со смертью Тюльпанова высказал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В это невозможно поверить. Ушел яркий, интересный, талантливый человек, неординарный политик», — заявил губернатор Ленобласти.

По словам Дрозденко, в должности спикера Вадим Тюльпанов «всегда ратовал за самое тесное и конструктивное взаимодействие властей города и области. И это взаимодействие стало таковым во многом благодаря его усилиям».

«Он еще так много мог бы сделать. Это колоссальная потеря для города, который он любил <…> потеря для страны, для всех нас», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который, как и Тюльпанов, начинал свою политическую карьеру в Кировском районе Санкт-Петербурга, на своей странице в соцсети попрощался с Вадимом Тюльпановым.

«Прощайте, Вадим Альбертович. Вы всегда будете с нами, всегда будете с Вашим любимым Санкт-Петербургом. Вечная память, со святыми упокой», — написал Милонов.

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Как сообщили в органах СКР по Санкт-Петербургу, находясь в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Петербурга, Вадим Тюльпанов поскользнулся и получил при падении травму головы. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Идет доследственная проверка.