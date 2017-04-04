Курск, 4 апреля, 2017, 21:59 — ИА Регнум.

Kurskbasket.ru «Динамо» (Курск) — «Динамо» (Москва) 77:54

Первый матч второго полуфинала в женской баскетбольной Премьер-лиге прошёл 4 апреля в Курске, и вот его результат результат.

«Динамо» (Курск) — «Динамо» (Москва) 77:54 (24:18 17:16 20:12 16:8)

Ответный матч между этими командами пройдёт в Москве 8 апреля, а на день раньше в Оренбурге встретятся «Надежда» и екатеринбургская УГМК.

Положение команд в полуфиналах женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь.