Москва, 4 апреля, 2017, 21:48 — ИА Регнум.



Alexander Nikiforov Вадим Тюльпанов

«Сегодня ушел из жизни замечательный человек — сенатор Вадим Тюльпанов. Партия «Единая Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким Вадима Альбертовича. Это невосполнимая утрата для всех, кто его знал, кому посчастливилось работать и взаимодействовать с ним», — говорится в сообщении пресс-службы партии, опубликованном на сайте «Единой России».

«Он был поистине профессиональным и очень авторитетным политиком. С 2003 по 2011 год Вадим Альбертович возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга. С декабря 2011 года являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Как общественный деятель много занимался развитием детской паллиативной медицины, детских хосписов, различными благотворительными проектами. Тюльпанов сыграл большую роль в сохранении культурного наследия Санкт-Петербурга.

Вадим Тюльпанов инициировал ряд существенных изменений в законодательство, предложил ужесточить наказание за «телефонный терроризм», высказывался за ужесточение наказания для авиадебоширов, стал одним из авторов законопроекта «О противодействии реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников», организовал в Петербурге штаб по оказанию помощи украинским беженцам, а также стал инициатором многих других серьезных законодательных инициатив».

«Вадим Тюльпанов пользовался большим авторитетом коллег по парламентской работе и внес весомый вклад в совершенствование законодательства РФ», — такими словами завершается официальное сообщение, опубликованное на официальном сайте партии «Единая Россия».

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