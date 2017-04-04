Мадрид, 4 апреля, 2017, 21:32 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«В русском сюжете Белого дома открыта новая глава, — оповещает читателей издание. — Близкий к Дональду Трампу предприниматель Эрик Принс встречался тайно с посланцем Владимира Путина на Сейшеловых островах для того, чтобы установить секретный канал связи между двумя лидерами. Посредниками, организовывавшими встречу, были люди из Арабских Эмиратов».

«Рандеву имело место 11 января, всего за 9 дней до вступления Трампа в должность. И случилось оно в то же самое время, когда ФБР разбирало записи разговора Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком», — отмечает корреспондент издания Хавьер Аренс в стиле «я ни на что не намекаю, но…» и добавляет для вескости, что в это же самое время уже «шли разговоры о вмешательстве русских хакеров в американские выборы и краже ими данных с серверов Демпартии США».

«Данные о встрече на Сейшелах имеются в распоряжении ФБР. После того как начал раскручиваться скандал и информация о контактах окружения Трампа с русскими попала в прессу, этот канал был заморожен», — констатирует журналист, полагая, что точка в расследовании еще не поставлена.

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