Москва, 4 апреля, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) до сих пор не договорилась с российскими телеканалами о продаже прав на трансляцию матчей Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года, которые должны пройти в России. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает Bloomberg.

Beao Футбол под вопросом

Сообщается, что ФИФА ведет переговоры с тремя российскими телеканалами, чтобы продать им права на трансляцию футбольных матчей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира, которые пройдут в Российской Федерации в 2017 и 2018 годах соответственно.

Российская сторона не согласна с той ценой, которую требует ФИФА за права на трансляцию — $120 млн. Российские телеканалы указывают, что эта сумма в три раза больше, чем они заплатили за трансляцию предыдущего Чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.

Напомним, ещё в ноябре 2016 года вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» хотят приобрести права на трансляцию матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018, но цена в $100 млн, выставленная ФИФА, является завышенной. Получается, что с тех пор цена ещё увеличилась.

Если права не будут куплены, российские телезрители не смогут посмотреть матчи по телевизору.