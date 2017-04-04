Киншаса, 4 апреля, 2017, 21:27 — ИА Регнум. В центральном районе Демократической Республики Конго обнаружено 13 новых массовых захоронений, заявили представители ООН, 4 апреля сообщает Associated Press.

U.S. Air Force Конголезские военные

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Власти Конго попытаются определить, сколько тел находится в могилах, заявил глава миссии ООН по правам человека Хосе Мария Араназ.

Напомним, в первые выходные апреля в южном регионе страны погибли по меньшей мере восемь человек в результате нападения боевиков на город Луэбо.

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13 марта поступило сообщение о похищении в Конго шести человек, включая двух сотрудников ООН, гражданина США Майкла Шарпа и гражданки Швеции Зайду Каталан. Позднее власти Конго обнаружили тела сотрудников ООН и переводчика из Конго.

С августа 2016 года в результате нападений группировки Камвина Нсапу в южных районах Конго погибли более 400 человек.