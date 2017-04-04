Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 21:07 — ИА Регнум.

Генеральные консулы 22 стран Евросоюза почтили память жертв теракта в метро Петербурга, возложив цветы к стихийно возникшему мемориалу у станции метро «Технологический институт», сообщает городской комитет Санкт-Петербурга по внешним связям.

Kvs.spb.ru Возложение цветов

Свои соболезнования таким образом выразили официальные представители Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Кипра, Норвегии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Напомним, в городах России продолжаются стихийные мероприятия, выражающие поддержку и соболезнование родственникам погибших, пострадавшим от теракта, а также жителям Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а более 50 получили ранения, травмы и ожоги разной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Официально заявлено, что теракт исполнил гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в 1995 году в Киргизии.

Добавим, что после взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» на станции метро «Площадь Восстания» правоохранители нашли вторую бомбу, которая была обезврежена.