Тбилиси, 4 апреля, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Согласно результатам исследований американской организации IRI, число сторонников продолжения диалога с Россией в Грузии сократилось и оказалось даже меньше, чем было при правлении Михаила Саакашвили. Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу IRI в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. Опрос проводился выборочно в масштабе всей Грузии, и в нем принимал участие 1 501 человек — представители всех регионов, различающихся по возрасту, уровню образования и полу.

Pixabay.com Флаг Грузии

По данным последних исследований, полностью поддерживают продолжение диалога с Россией 53% опрошенных, частично поддерживают — 29%, частично против высказались 6%, категорически против — 10%.

По результатам опроса, проведенного в марте прошлого года, полностью поддерживали диалог с Россией 59%, в 2015 году сторонниками диалога с Россией были 65%, в 2014 году — 76%, в 2013 году — 82%, в ноябре 2012 года — 83%, а в октябре 2010 года — 84%.

Респондентам предложили оценить усилия правительства Грузии по налаживанию отношений с Россией. 15% дали этим усилиям «очень позитивную оценку», 39% — «относительно позитивную», 24% — «относительно негативную», 11% — «очень негативную».

Еще один вопрос касался «российской агрессии» в Грузии. Респондентам предложили на выбор четыре варианта: «она (агрессия) закончилась и вряд ли возобновится», «она закончилась, но может возобновиться», «она еще продолжается» и «не знаю/не имею ответа».

Закончилась и не возобновится «агрессия России» для 10% респондентов IRI, «может возобновиться» — для 23%, а продолжается «агрессия» для 60% опрошенных. Следует отметить, что в марте прошлого года о продолжении «российской агрессии» заявляли 67% респондентов, в феврале 2014 года — 71%.