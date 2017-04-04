Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 21:00 — ИА Регнум.



Spb.sledcom.ru Здание ГСУ по Санкт-Петербургу

Органы СКР по Санкт-Петербургу официально подтвердили гибель сенатора Вадима Тюльпанова в результате несчастного случая днем 4 апреля.

Как сообщается, находясь в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга, Вадим Тюльпанов поскользнулся и получил при падении травму.

«Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть потерпевшего», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас идет осмотр места происшествия с привлечением криминалистов и судебных медиков, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначаются необходимые экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти Тюльпанова.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ГСУ СКР.

Council.gov.ru Вадим Тюльпанов

Сенатор Вадим Тюльпанов, скончавшийся в Петербурге в возрасте 52 лет, стал уже вторым бывшим спикером Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ушедшим из жизни в расцвете сил. Его предшественник на этом посту, Сергей Тарасов, погиб во время теракта в поезде «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. В тот момент Тарасов уже занимал пост главы госкомпании «Российские автомобильные дороги».

По имеющейся на данный момент информации, Вадим Тюльпанов неудачно поскользнулся и ударился головой по дороге в баню.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Санкт-Петербурга, нынешний спикер Вячеслав Макаров находится на месте смерти Тюльпанова в Кировском районе Петербурга. «Это был несчастный случай, работают правоохранительные органы», — заявил Макаров.

За несколько часов до смерти Вадим Тюльпанов посетил станцию метро «Технологический институт» и возложил цветы в память о жертвах теракта в петербургском метро. За два часа до смерти сенатор комментировал теракт для СМИ.

Вадим Тюльпанов родился 8 мая 1964 года. Окончил Государственную морскую академию им. адмирала С. О. Макарова по специальности инженер-судомеханик. Также получил второе высшее образование на юрфаке СПбГУ. Кандидат юридических наук.

В 1998 году был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Переизбирался в городской парламент еще дважды. С 15 января 2003 года — председатель Законодательного собрания.

С 14 декабря 2011 года — член Совета Федерации от Заксобрания Петербурга. С 2014 года — представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа.