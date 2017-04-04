Сингапур, 4 апреля, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Борьба с незаконным оборотом наркотиков должна стать «национальным приоритетом», заявил министр внутренних дел Сингапура Касивисванатхан Шанмугам, 4 апреля сообщает CNA.

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Сингапур займет жесткую позицию и активизирует усилия по борьбе с наркотиками, заявил министр внутренних дел Сингапура.

«Мы проведем различие между теми, кто поставляет наркотики и наносит вред и теми, кто их употребляет. По возможности будет использован научный подход», — заявил Шанмугам.

Министр внутренних дел отметил, что с 2014 года в стране увеличилось число наркозависимых в возрасте до 30 лет, рост составил 20%. Также увеличился объем контрабандной марихуаны.

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Напомним, в Сингапуре число арестованных за покупку наркотиков через интернет увеличилось с 30 человек в 2015 году до 201 задержанного в 2016 году. За один год число подобных задержаний увеличилось более чем на 600%.