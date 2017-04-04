Тюмень, 4 апреля, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Известная тюменская строительная фирма возможно имеет отношение к делу экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщают СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан утром 4 апреля по месту жительства по подозрению в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев якобы получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также 2,7 млн рублей в виде доли участия в коммерческой организации.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», — говорится в сообщении СКР.

Отметим, первым генподрядчиком строительства мостов через реки Кама и Буй рамках государственного частного партнерства было ООО «Мостострой-12». В картотеке арбитражных дел есть иск Миндортранса Удмуртии к ООО «Мостострой-12» на 75,524 млн рублей «в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контракту». Заседание назначено на 11 мая. А в апреле должно состояться заседание Арбитражного суда Удмуртии по иску ГУП «Удмуртское автодорожное предприятие» к этому же ООО «Мостострой-12» на 208,2 млн рублей.

Осенью 2016 года у «Мостострой-12» начались финансовые проблемы. В конце года банк ВТБ, под контроль которого перешел основной концессионер проекта, сменил генподрядчика.

Как сообщает Znak.com, по данным базы СПАРК, ООО «Мостострой-12» принадлежит ООО «СП Фоника» (Ямало-Ненецкий автономный округ), 90% которого принадлежит Phonica Aktiengesellschaft (Лихтенштейн). Гендиректором СП «Фоника» является тюменский строитель Александр Забарский.

Сам Александр Забарский заявил изданию Znak.com что не готов давать развернутые комментарии. На вопрос про обвинения ответил: «Я не в курсе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «деле Соловьёва» возможно фигурируют несколько человек. Среди них бывший заместитель главы удмуртского Минтранса, который сейчас находится под арестом.