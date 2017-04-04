Вашингтон, 4 апреля, 2017, 20:40 — ИА Регнум. В настоящее время уже нет фундаментальной возможности для смены режима в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В данный момент отсутствует фундаментальная возможность смены режима в Сирии, которая существовала в прошлом», — сказал Спайсер.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что реформами в стране должны заниматься сами сирийцы.

«Мы смотрелись бы глупо, не признавая политическую реальность, существующую в Сирии», — отметил Спайсер.

Ранее пресс-секретарь белого дома Шон Спайсер заявил, что Вашингтонунадо «смириться с реальностью» власти в Сирии президента Башара Асада и сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).