Саранск, 4 апреля, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Житель Мордовии Дмитрий Глазков, пострадавший при взрыве в метро Санкт-Петербурга, получит материальную помощь. Соответствующее решение принял глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь после теракта

После инцидента в метрополитене молодой человек получил помощь в одном из медицинских учреждений города.

Дмитрий Глазков учился в Саранске в гимназии №19 и естественно-техническом лицее №43. Сейчас он студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова (Ленина). Волков адресовал молодому человеку и его семье слова сочувствия и принял решение об оказании материальной помощи.

Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало взрывное устройство. Теракт унес жизни 14 человек, 50 остаются в больницах, в том числе 10 — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».