Калуга, 4 апреля, 2017, 20:20 — ИА Регнум. В 2016 году объем производства фармацевтической продукции в Калужской области составил более 27,5 млрд рублей. Прогнозируется, что к концу 2017 года этот показатель будет равен 35 млрд рублей. Об этом 4 апреля заявили на международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция», сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

По прогнозам аналитических компаний, глобальный фармацевтический рынок в 2017 году будет демонстрировать положительную динамику. Фармацевтический бизнес в России также показывает перспективный рост. В 2016 году объёмы продаж увеличились в среднем на 20%.

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, за последние пять лет регион стал драйвером фармацевтической промышленности.

«В 2016 году мы получили 37% роста объемов производства. Объединение усилий фармкомпаний в рамках кластера может дать удивительные результаты. Через пять лет мы будем иметь 10−12% доли в общем объеме производства», — надеется губернатор.

Участники калужского фармацевтического кластера заявили о намерении реализовать ряд значимых проектов. Так, компании «Хемофарм» и «АстраЗенека Индастриз» будут задействованы в пилотном проекте по маркировке отдельных лекарственных средств контрольными (идентификационными) знаками. Компания «Хемофарм» приступит к строительству нового единого лабораторного корпуса для локализации на территории Калужской области своего R&D-подразделения. Строительство микробиологической лаборатории для производства лекарственных средств завершит компания «Фарм-Синтез».

В регионе также продолжится работа по выводу на рынок и регистрации новых препаратов, изделий медицинского назначения. Планируется открытие двух новых производств: завода по производству готовых лекарственных средств «Фарм-Синтез» и завода по производству имплантов и изделий медицинского назначения компании «САНАТМЕТАЛ СНГ».

В рамках форума состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве: между «Калужским фармацевтическим кластером» и научно-технологической компанией «Мерк», а также химико-фармацевтическим холдингом России ГК «Фармконтракт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области, сформированный 2011 году, выпускает 139 наименований препаратов. Более 80% продукции — это готовые лекарственные средства.

Калужский фармкластер насчитывает порядка 63 компаний-участников, включая фармацевтические заводы крупных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини».

Отечественные предприятия в регионе представляют «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «ФАРМ-СИНТЕЗ», «Сфера-Фарм», «БИОН» и «Обнинская химико-фармацевтическая компания». В состав кластера также входит порядка 38 малых инновационных компаний.

В октябре 2016 года калужский фармкластер стал участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».