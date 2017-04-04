Лондон, 4 апреля, 2017, 20:18 — ИА Регнум. В Великобританию прибыл головной танкер-заправщик Tidespring, построенный по новому проекту MARS (Military Afloat Reach and Sustainability), предназначенный для военно-морского флота, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Royalnavy.mod.uk Танкер Tidespring

Всего британский военный флот должен получить четыре корабля такого типа.

Контракт на постройку четырех танкеров-заправщиков для Королевского военно-морского флота Великобритании южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering подписала в марте 2012 года. Его общая стоимость тогда составила 707 млн долларов.

Танкеры по новому проекту MARS строятся на верфи в Окпо по проекту британской компании BMT Defence Services. После завершения испытаний корабли из Кореи отправляются в Великобританию, где оснащаются дополнительным оборудованием, системами связи и вооружения.

Постройка головного танкера Tidespring стартовала в июле 2014 года и предполагалось, что флот получит его в октябре 2015 года. Поставка еще трех танкеров этого типа должна была завершиться в апреле 2017 года. Из-за технических проблем и затянувшейся сертификации намеченные сроки не были соблюдены.

В строй танкер Tidespring введут не ранее декабря 2017 года.

Танкеры проекта MARS предназначены для материально-технического обеспечения боевых кораблей, их снабжения топливом, продовольствием, запчастями и пресной водой непосредственно в море.

Длина нового танкера равна 200 метрам, его водоизмещение достигает 39 000 тонн. Судно способно перевозить до 19 000 кубометров топлива и 1300 кубометров пресной воды. Вертолетная площадка танкеров этого проекта рассчитана на тяжелые транспортные вертолеты CH-47 Chinook.