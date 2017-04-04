Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 20:14 — ИА Регнум.



Alexander Nikiforov Вадим Тюльпанов

В Санкт-Петербурге скончался член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает Life со ссылкой на источник.

Сообщается, что Тюльпанов скончался в результате несчастного случая. Источник утверждает, что член Совета Федерации поскользнулся в бане и ударился головой о кафель. Тяжелая черепно-мозговая травма стала причиной смерти.

На место гибели Тюльпанова выехало руководство правоохранительных органов Санкт-Петербурга, а также спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

В 2011 году Тюльпанов стал представителем законодательного органа Санкт-Петербурга в Совете Федерации, в 2014-м был переизбран в верхнюю палату парламента от Ненецкого автономного округа.

В период с 2003 по 2011 годы Тюльпанов был спикером законодательного собрания Санкт-Петербурга.