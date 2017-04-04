Великий Новгород, 4 апреля, 2017, 20:14 — ИА Регнум. На должность руководителя департамента строительства Новгородской области назначена Ольга Халепо. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, назначение состоялось накануне, 3 апреля.

Ольга Ларина ИА REGNUM В Новгородском кремле

Ольга Халепо ранее работала в мэрии: до 2015 года она возглавляла комитет по строительству администрации Великого Новгорода, после чего была в отпуске по уходу за ребёнком.

Напомним, до середины февраля в регионе существовал департамент архитектуры и градостроительной политики, который возглавляла Валентина Захаркина. После назначения на пост врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина Захаркина получила должность заместителя главы региона. С 28 февраля в структуре органов исполнительной власти Новгородской области был образован департамент строительства.

Отметим, что в настоящее время в правительстве Новгородской области остаётся вакантной должность руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, но на этот пост объявлен открытый конкурс.

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