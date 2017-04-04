Москва, 4 апреля, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Заявление о преступлении на экс-главу Удмуртии Александра Соловьева написал его тезка — бывший заместитель главы республиканского Минтранса Александр Соловьев. Об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В свою очередь экс-руководитель региона отказался признавать вину в получении взятки в размере 140 млн рублей. Однако следователь заявил, что вина Соловьева подтверждается показаниями других фигурантов дела и нескольких свидетелей.

Кроме того, прежний главы Удмуртии добавил, что страдает хроническими заболеваниями. Также у него удалена почка.

По словам прокурора, срок следствия по делу экс-главы Удмуртии установлен до 14 июня 2017 года. Она просила удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Напомним, бывший замглавы Миндортранса республики Александр Соловьев был задержан 15 октября и заключен под стражу. В отношении замминистра возбуждены уголовные дела по ч.1, 3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест. При этом со своего поста замглавы ведомства ушел только в марте 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время Басманный суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Он был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Получение взятки связано со строительством мостовых переходов через Каму и Буй.

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Президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

На пост врио Удмуртии назначен бывший секретарь Общественной Палаты РФ Александр Бречалов. Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановке членства Соловьева в партии в связи с возбуждением уголовного дела.