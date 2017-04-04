Вена, 4 апреля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Австрийский фонд помощи жертвам нацизма выплатил компенсации в размере более $200 млн, сообщает Associated Press.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

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Представители австрийского фонда General Settlement fund for Victims of National Society заявили, что компенсацию получили 18 тыс. 155 человек — «почти 88% заявителей».

За последние 16 лет с момента создания фонда сумма выплат составила $212 млн. Компенсации были предоставлены лицам, чье имущество и денежные средства были незаконно изъяты нацистами.

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Напомним, заявители могут предъявить претензии и получить денежные выплаты до конца апреля 2019 года, после чего будут введены ограничения в связи со сроком давности.