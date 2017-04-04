Вашингтон, 4 апреля, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» (США), заявил, что намерен выступить на зимних Олимпийских играх в в Пхёнчхане (Республика Корея), несмотря на запрет со стороны НХЛ. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает ESPN.

Michael Miller Александр Овечкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ официально объявила, что не собирается отпускать легионеров на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Я жду, что договорённость всё же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь ещё нет», — сказал Овечкин.

Руководство НХЛ отказалось разрабатывать календарь на следующий сезон с учётом паузы на проведение Олимпиады. В заявлении Лиги говорится, что это последнее слово НХЛ.

Стоит отметить, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн пояснил, что окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами клубы, а Лига лишь составит календарь матчей на сезон.

Международная федерация хоккея (IIHF) уже осудила это решение НХЛ. Президент IIHF Рене Фазель считает, что НХЛ не имеет права выбирать, в какой Олимпиаде игрокам участвовать, а в какой нет.