Москва, 4 апреля, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Ситуация с экс-губернатором Удмуртии Александром Соловьевым доказывает, что неприкасаемых нет, у врио главы республики Александра Бречалова есть своя программа экономического развития региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бречалов (справа)

«Что касается Александра Соловьева — есть конституционный принцип, который гласит, что преступником человека может назвать только суд. Идет следствие, и я надеюсь, что соответствующие органы во всех вопросах разберутся», — отметил Исаев.

«Произошедшие события лишний раз доказывают, что у нас нет неприкасаемых фигур, что закон для всех одинаков, и, более того, если ты занимаешь высокий государственный пост, ты должен нести еще большую ответственность за свои действия. Еще раз подчеркну — осуждать Александра Соловьева я не могу по той простой причине, что суд должен вынести решение», — сказал парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Соловьева от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия, и о назначении на врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Что касается Александра Бречалова скажу, что я очень хорошо его знаю, как общественного лидера, как человека, который доказал, что он успешен в бизнесе, и как человека, который очень много лет провел на практической службе стране, — продолжил Исаев, — Он возглавлял деловую организацию «Опора России», которая защищала интересы малого бизнеса. Он работал в Общественной палате России. Мне приходилось с ним много говорить и спорить о самых трудных и важных законопроектах. Могу сказать, что Александр Бречалов — человек очень компетентный, глубоко разбирающийся во многих процессах».

В Удмуртии ситуация не очень легкая, накопился большой государственный долг, напомнил депутат Госдумы. «Я думаю, что Александр Бречалов — как раз тот человек, который может стать «кризисным менеджером», и при этом сможет сплотить региональную элиту, объяснить людям свою программу экономического развития региона», — отметил Исаев.

По словам парламентария, потенциал у Удмуртской республики очень велик. «В Удмуртии есть лес, нефть, оборонные предприятия, сельскохозяйственное производство. Есть все условия для того, чтобы эта республика стала одним из передовых регионов России. Думаю, что предпринимательские и организаторские таланты Александра Бречалова помогут региону в его развитии», — подчеркнул депутат Госдумы.

«Президент прав в своем выборе, и я поддерживаю его предложение. Надеюсь, что у Александра Бречалова все состоится и все получится, и мы, со своей стороны, будем ему помогать и его поддерживать», — заключил Исаев.

Читайте ранее на эту тему: «Бречалову предстоит вернуть доверие жителей Удмуртии к власти»

Российский общественный деятель Александр Бречалов

родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Адыгея).

В 1994 году окончил Краснодарское высшее военное училище им. С.М. Штеменко;

В 1999 году — Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина;

С 1994 года по 1996 года работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения);

С 1996 года по 1999 год работал юрисконсультом в ЗАО «ТВ-6 Москва»;

В 1999—2001 годах — старший юрисконсульт в ОАО «Альфа Банк»;

С 2001 года по 2002 год — начальник юридического отдела КБ «Юниаструм Банк» (ООО);

С 2002 года по 2003 год — директор Юридического департамента КБ «Юниаструм Банк» (ООО);

В 2003—2006 годах — генеральный директор ООО «Юниаструм Консалтинг»;

С 2006 года по 2013 год — президент ООО «ВБО Консалт»;

В 2007—2014 годах — член совета директоров КБ «Юниаструм Банк» (ООО);

С 2008 года по 2012 год — вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

С 2012 года по 2014 год — президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

С 2014 года — первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора РОССИИ»;

С октября 2013 года — сопредседатель Центрального штаба ОНФ;

С июня 2014 года — секретарь Общественной палаты РФ;

С 2014 года — член Совета директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ);

С октября 2015 года — член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции;

С июня 2016 года — в наблюдательном совете общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»;

С июля 2016 года — член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.