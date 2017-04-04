Тбилиси, 4 апреля, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Сторонников интеграции с Евросоюзом и НАТО в Грузии за последний год стало больше, утверждают авторы исследования, проведенного по заказу американской организации IRI в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. Опрос проводился выборочно в масштабе всей Грузии. Всего был опрошен 1 501 человек, различавшихся по возрасту, полу, образованию.

ru.torange.biz Флаг Грузии

Присоединение Грузии к ЕС полностью поддержали 64% опрошенных, частичную поддержку выразили 26%, частично против были 3% респондентов, категорическими противниками оказались еще 3%, а 3% заявили, что не имеют ответа на этот вопрос.

В ходе аналогичного опроса, проведенного в марте 2016 года, полную поддержку интеграции Грузии с ЕС выразили 63%, частичную — 22%, а противников было в общей сложности 11%, из которых 6% оказались категорическими противниками вступления Грузии в ЕС.

Интеграцию Грузии с НАТО в ходе нынешних исследований полностью поддержали 56% опрошенных, 26% были частично за вступление Грузии в альянс, а противниками выступили 13% респондентов. В ходе опроса в марте прошлого года за интеграцию с НАТО высказались 79% (55% из них выразили полную поддержку вступлению в альянс, 24% — частичную), а против были 16% опрошенных.

Респондентам предложили ответить на вопрос, когда Грузия сможет вступить в НАТО. В этом вопросе оптимистов оказалось немного. Лишь 3% предположили, что это произойдет в 2018 году, 5% датой вступления в альянс назвали 2019 год, 8% — 2021 год, 28% ответили, что это произойдет позже, а 14% заявили, что этого не произойдет никогда. Остальные 42% не знали ответа на этот вопрос.

Исследователи пытались выяснить, какого мнения придерживаются респонденты относительно направления внешней политики Грузии. 23% опрошенных поддержали исключительно прозападное, проевропейское направление, 53% высказались за прозападную политику с одновременным налаживанием отношений с Россией, 12% выбрали пророссийскую политику, при которой Грузия останется союзником ЕС и НАТО, 3% назвали только пророссийское направление.

В марте прошлого года исключительно прозападную политику поддержали 22%, за прозападное направление с налаживанием отношений с Россией высказались 52%, исключительно за пророссийское направление были 4%, а по мнению 11%, Грузия должна была проводить пророссийскую политику, оставаясь союзником ЕС и НАТО.