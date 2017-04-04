Ижевск, 4 апреля, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит подчиненным врио главы Удмуртии Александра Бречалова 5 апреля в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Бречаловым

В частности, Бречалов будет представлен членам правительства Удмуртии, депутатам Государственного Совета региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций.

На пост временно исполняющего обязанности главы Бречалов указом президента России Владимира Путина назначен 4 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также сегодня президент принял решение об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьева.

Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

По версии следствия, в ответ Соловьев должен был обеспечить строителям внеочередную и незамедлительную оплату работ из средств федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.