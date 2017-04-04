Тамбов, 4 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации прокомментировал взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление он сделал 4 апреля 2017 года в Тамбовской области в ходе беседы с работниками «Русагро».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы и свечи в память о погибших во время взрыва в петербургском метро

Медведев заявил, что российские власти должны уделить особое внимание борьбе с пособниками преступников, которые занимаются «промывкой мозгов».

«Даже несмотря на то, что непосредственный исполнитель теракта, скорее всего, погиб, судя по информации, которой мы располагаем, но такие преступления не готовятся в одиночку. Всегда есть большое количество различного рода пособников, всяких уродов, которые занимаются промывкой мозгов и, по сути, предлагают совершить террористический акт. Мы этим займёмся вместе с нашими коллегам», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы и спецслужбы сделают все возможное, чтобы найти и покарать виновных в трагедии.

По словам Медведева, борьбу с терроризмом нужно вести бескомпромиссно и до конца, в противном случае террористические акты будут совершаться снова и снова.

Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало взрывное устройство. Теракт унес жизни 14 человек, 50 остаются в больницах, в том числе 10 — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».