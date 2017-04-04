Нижний Новгород, 4 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум.



Publicdomainpictures.net Провал

Реализация «Стратегии 2020» в Нижегородской области провалена. Регион нуждается в разработке и реализации новой актуальной антикризисной стратегии. К такому выводу пришли специалисты НИУ «Институт Актуальной Экономики».

Особое беспокойство экспертов вызывает спад инвестиционной активности в Нижегородской области при среднероссийском росте инвестиций по итогам 2016 года в 2016 году. По данным исследования, инвестиционный спал в регионе составил -38,6% к показателям 2013 года при среднероссийском значении роста +11,9% и — 14,2% к показателям 2015года при среднероссийском значении роста +0,9%.

Авторы доклада «Анализ актуального социально-экономического положения Нижегородской области» отмечают, что 2005 году, при начале разработки «Стратегии 2020», регион занимал 4 место по инвестиционной привлекательности среди всех регионов России по версии РА Эксперт. Спустя 10 лет в 2015 году в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства Стратегических Инициатив, призванном на государственном уровне оценить усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, Нижегородская область заняла крайне низкое для себя 46 место.

Одной из ключевых проблем нижегородской экономики и одной из основных причин низкой инвестиционной привлекательности эксперты назвали дефицит энергоресурсов. По уровню энергодостаточности Нижегородская область с существенным дефицитом в 10,16 млрд кВт/ч занимает 69 из 72 оцениваемых регионов. Неразвитость энергетической инфраструктуры и завышенные тарифы на электроэнергию предопределяют высокую себестоимость нижегородских товаров, что негативно влияет на конкурентоспособность нижегородского бизнеса.

Кроме того, проблемы с доступностью энергии душат развитие нижегородской промышленности и других современных энергоёмких производств, в том числе развитие ВПК, АПК, машиностроения, химических производств, металлургии, наукоёмких и высокотехнологических производств.

Еще одной существенной проблемой экономики Нижегородской области эксперты считают кризис в строительной отрасли региона. Так, в 2016 году падение объема выполненных работ (на 152,7 млрд рублей) в Нижегородской области составило 8% (против 4,3% среднероссийских). По индексу объёма выполненных работ в строительстве Нижегородская область занимает низкое 56 место среди регионов РФ.

Беспокойство экспертов также вызывает высокая долговая нагрузка бюджета Нижегородской области. Если в 2016 году произошло сокращение долговой нагрузки в 63 субъектах РФ, то бюджет Нижегородской области напротив долговую нагрузку вновь значительно увеличил.

Рост долга бюджета в Нижегородской области в 2016 году произошёл на уровне 6,4%. Общий долг региона по состоянию достиг отметки в 78,4 млрд рублей. Долговая нагрузка составляет 69,1% к собственным доходам области, что практически на 20% превысило норму, определённую Министерством финансов РФ для регионов.

Таким образом, Нижегородская область находится в так называемой «красной группе» (группе риска) по уровню долговой нагрузки. Нижегородская область с долгом в 78,4 млрд рублей находится на 5 месте среди всех регионов РФ по общей сумме долгов, а также на 4 месте среди всех регионов РФ по общей сумме коммерческого долга. Доля коммерческого долга (обычно высокопроцентные кредиты от банков и кредитных организаций) составляет 74,7%. Безответственная финансовая политика региона привела к тому, что с каждым годом обслуживание кредитов для бюджета Нижегородской области становится всё более дорогостоящим. Это не позволяет направлять средства бюджета на обеспечение экономического развития.

В докладе также отмечается, что в краткосрочной перспективе регион не смог реализовать уникальные возможности и преимущества экономики, связанные с благоприятной для региона внешней конъюнктурой в связи с ростом в России ВПК, АПК, иностранных инвестиций и внутреннего туризма.

Так, в условиях санкций сельское хозяйство в России уже третий год подряд показывает значительный рост. В 2015 году рост составил 3,5%, в 2016 году — 4,8%. Вместе с тем, в Нижегородской области сельское хозяйство фактически стагнировало — рост производства сельхозпродукции составил символические 0,1% против 4,8% роста в среднем по России.

Сельское хозяйство Нижегородской области в 2015 году произвело продукции на сумму всего в 73,5 млрд рублей, в 2016 году — 74,5 млрд рублей (1,5% от общероссийского объема сельхозпродукции, 27-е место среди регионов РФ).

Производство сельхозпродукции на душу населения в Нижегородской области в 2015 году составило всего 22,5 тыс рублей. (62-е место в рейтинге российских регионов). В среднем по России данный показатель находился на отметке 34,4 тыс. руб. В бюджете Нижегородской области на 2017 год на поддержку и развитие сельского хозяйства заложено всего 2,4 млрд рублей. Для сравнения в соседней Татарии — 8,5 млрд рублей.

Кроме того, власти региона не смогли реализовать колоссальный туристический потенциал Нижегородской области, особенно на фоне динамичного роста внутреннего туризма в Российской Федерации в 2016 году на 10% и въездного туризма на 7%.

Среди других ключевых показателей региона озабоченность вызывает значительное падение реальных доходов населения в 2016 году на 6%, падение качества жизни в регионе на протяжении трёх лет подряд (в 2016 году — 14 место в рейтинге регионов РФ) и значительное ухудшение экологической ситуации (в 2016 году — 72-е место в рейтинге регионов РФ).

В Институте Актуальной Экономики считают, что Нижегородская область, по-прежнему, сохраняет высокий экономический потенциал. Внешняя конъюнктура рынка способствует динамичному развитию региона. Основными драйверами экономики области эксперты считают ВПК, АПК, наукоёмкие производства, реализация потенциала логистического центра (FMCG) и развитие туристической отрасли. В свою очередь, развитие малого и среднего бизнеса обеспечит высокую степень диверсификации и гибкости экономики, улучшит экономическую кооперацию, а также послужит гарантией стабильности на рынке труда.