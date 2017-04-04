Вашингтон, 4 апреля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Автоматическая межпланетная станция НАСА «Новые горизонты» находится на полпути к астероиду 2014 U69, 4 апреля сообщает Associated Press.

NASA Межпланетная станция «Новые горизонты»

«Новым горизонтам» осталось преодолеть 750 млн километров, чтобы достичь астероида 2014 MU69. Межпланетная станция будет переведена в спящий режим на этой неделе.

Ученые отметили, что по мере удаления от солнца скорость космического аппарата начинает немного снижаться.

Представители НАСА заявили, что космический аппарат «Новые горизонты» пролетит мимо астероида 2014 MU69 1 января 2019 года.

Напомним, астероид 2014 MU69 находится в так называемом поясе Койпера, на расстоянии 1 млрд 610 млн километров от Плутона. Размер 2014 MU69 составляет около 1% от размера Плутона.

Межпланетная станция «Новые горизонты» была запущена в январе 2006 года в рамках программы «Новые рубежи», которая предусматривает исследование удаленных районов Солнечной системы. Миссия космического аппарата рассчитана на 15−17 лет.