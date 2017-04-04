Москва, 4 апреля, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Российская Федерация присоединилась к Монреальской конвенции. Соответствующий закон подписал сегодня, 4 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Монреальская конвенция была принята в 1999 году и ратифицирована на данный момент в 120 государствах. Эта конвенция устанавливает правила страхования воздушных перевозок. В частности, устанавливается предельный размер компенсации в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажира, размер компенсации перевозчиков за утрату багажа, за задержку рейса.

Также устанавливаются правила подачи иска к авиакомпании со стороны пассажира.

Дело в том, что в России до сегодняшнего дня действовал Воздушный кодекс, в части международных перевозок опирающийся на положения Варшавской конвенции, ратифицированной еще в 1933 году. Тогда были другие стандарты и размеры компенсации исчислялись по другим формулам.

К примеру, за задержку рейса будет установлена ответственность в 380 тыс. рублей. В настоящее время авиакомпания платит лишь 25 руб. за час задержки.