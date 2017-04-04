Ижевск, 4 апреля, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Следствие обратилось с ходатайством о заключении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева под стражу. Заседание об избрании в отношении него меры пресечения состоится в Басманном суде Москвы, сообщает ИА Удмуртия со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это, по версии следствия, Александра Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

На пост врио Удмуртии назначен Александр Бречалов. Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановке членства Соловьева в партии в связи с возбуждением уголовного дела.