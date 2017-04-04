Оренбург, 4 апреля, 2017, 19:21 — ИА Регнум.

Вылет рейса Москва-Оренбург из аэропорта «Внуково» авиакомпании «Россия» задержали примерно на час из-за дополнительной проверки салона. Пассажиры сообщают, что до этого из самолета вывели мужчину. Больше он на борт не вернулся, сообщает ГТРК «Оренбург».

Dmitry Terekhov Самолет авиакомпании «Россия»

Пассажиры обратились к экипажу с подозрениями. Один из мужчин в салоне, по их мнению, был похож на объявленного в розыск в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Подозрительный мужчина был передан правоохранительным органам, а пассажирам пришлось пройти повторно досмотр. Проверке подвергся и салон самолета.

Прибывшие в Оренбург пассажиры отметили, что полет прошел нормально. Опоздание составило примерно 50 минут.

Напомним, 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга совершен теракт. Погибло 14 человек, 50 получили ранения.

Второе самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь Восстания», было своевременно обезврежено взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

По данным следственных органов взрывное устройство в вагоне поезда метрополитена привел в действие Акбаржон Джалилов, 1 апреля 1995 года рождения.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Террористический акт». Разыскиваются возможные сообщники исполнителя теракта.