Ленинградская область, 4 апреля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Северо-западные границы России облетел американский военный самолет радиотехнической разведки с бортовым номером 62−4139 и позывным LENT34, сообщает пресс-служба ЗВО.

U.S. Air Force Самолёт радиотехнической разведки

Уточняется, что самолет-разведчик США взлетел с британской авиабазы Милденхолл, а затем был дозаправлен в воздухе над Северным морем.

Радиотехническую разведку Ленинградской и Псковской областей американский самолет проводил из эстонского воздушного пространства.

Отмечается возросшая интенсивность разведывательных полетов американских самолетов-шпионов у границ России.

Особенно часто воздушные разведчики США изучают обстановку на российском побережье Балтики, Крымского полуострова, в районе российских военных объектов в Сирии и в районах восточного Средиземноморья, где дислоцируются боевые корабли ВМФ России.

Среднесуточная интенсивность разведывательных полетов американской авиации составляет в настоящее время не менее двух самолетопролетов воздушных разведчиков.