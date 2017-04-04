Тбилиси, 4 апреля, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Показатель демократичности в Грузии в 2017 году составляет 4,61 балла, констатирует международная организация Freedom House в своем ежегодном исследовании «Страны переходного периода — 2017».

ru.torange.biz Флаг Грузии

По данным организации, аналогичным был показатель Грузии и в 2016 году, а в предыдущие годы наблюдалась тенденция его постепенного улучшения: в 2012 году этот показатель составлял 4,82 балла, в 2013 году — 4,75, в 2014 — 4,68, в 2015 — 4,64 балла.

Лидером среди исследованных по показателю демократичности стран является Эстония — 1,93 балла, а замыкают рейтинг Туркменистан и Узбекистан, набравшие по 6,96 балла. Из 29 изученных организацией стран показатель демократичности ухудшился в 18 странах.

Трем бывшим советским республикам — Эстонии, Латвии и Литве, согласно исследованию, присвоена категория «консолидированной демократии». Наряду с ними в эту группу также вошли Польша, Чехия, Словакия и Словения.

Остальные 12 бывших советских республик, выделенные в подгруппу Евразии, поделены в отчете на три основные группы: страны с консолидированным авторитарным режимом (куда отнесена и Россия), страны с полуавторитарной системой (Армения) и страны переходно-гибридной системы, куда вошли Грузия, Украина и Молдавия.