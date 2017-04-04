Ижевск, 4 апреля, 2017, 18:56 — ИА Регнум.



Udmurt.ru Мост через Каму

Указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия и о назначении врио руководителя региона сопредседателя ОНФ Александра Бречалова, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 4 апреля, не стал полнейшей неожиданностью для экспертного сообщества. Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают главным критерием при назначении управленческие качества и умение выстраивать диалог с федеральным центром, а не статус «варяга» или «своего, местного».

По мнению политолога, доцента кафедры политологии и политического управления Удмуртского госуниверситета Евгения Крылова, задержание Соловьева по обвинению во взятке стало самым громким делом в отношении высших должностных лиц за всю новейшую историю региона.

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«После своей безальтернативной победы на выборах главы Удмуртии в 2014 году с результатом почти 85% Соловьев не сумел избежать внутриэлитных конфликтов, прежде всего — с командой прежнего главы Александра Волкова. К этому противостоянию добавились громкие медийные скандалы вокруг близкого окружения Соловьева, кстати, бывшего «дорожника», подмявшего под себя дорожную отрасль республики», — считает эксперт.

Чётким сигналом, считает политолог, стало игнорирование Владимиром Путиным во время сентябрьского визита открытия самого крупного инфраструктурного проекта последнего времени — моста через Каму, который в итоге стал «черной меткой» для 66-летнего главы региона.

«Негативная медийная повестка не отрабатывалась, мёртвым грузом ложась на плечи Соловьева, — поделился своим видением ситуации Крылов. — В преддверии сентябрьских выборов в Государственный Совет Удмуртии это станет серьезным потрясением для политического пространства, что, безусловно, вызовет перекройку его границ».

Подчеркивается и отсутствие внятного кандидата на пост главы Удмуртии от региональных элит.

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«Удмуртский истеблишмент предложить внятную фигуру на замену Александру Соловьеву сегодня не может, — полагает собеседник агентства. — Назначение врио главы Удмуртской Республики со стороны рассматривалось как основной сценарий. Интересно, что за несколько дней до этого в экспертном сообществе всерьез стала обсуждаться фигура сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова. Для региона-середнячка с сильным ОПК это может быть неплохим шансом за счет участия в федеральной повестке придать дополнительный импульс в социальной сфере».

Эксперты считают, что пока рано судить о сути обвинения и задержания. Выдвигалась версия и о «показательности» произошедшего с Соловьевым.

«Факт того, что главу Удмуртии фактически подняли с постели и этапировали в Москву, несёт определенный элемент картинности, «чтоб другим не повадно было», — высказал свою точку зрения политолог Ильдар Габдрафиков. — Остаётся уповать, что задержание и предъявление обвинения очередному губернатору не превратится в кампанейщину. Очень хочется надеяться, что действия чиновников не связаны с желанием улучшить рейтинг власти, которая сама борется с коррупцией в связи предстоящими выборами главы государства».

Политолог Дмитрий Михайличенко уверен, что для Удмуртии не столь принципиально, кто возглавит республику сейчас — местный или присланный федеральным центром «варяг».

«Главное, чтобы это был специалист, способный эффективно управлять регионом и качественно взаимодействовать с федеральным центром, — утверждает эксперт. — В преддверии выборов президента Кремль показал, что готов ротировать не только губернаторов и глав, чьи полномочия истекают в этом году».

«Придя на должность замруководителя администрации президента России, Сергей Кириенко четко объявил, что в красную зону мониторинга попадут те губернаторы и главы, к которым есть претензии у правоохранительных органов. Очевидно, в этой зоне был и Александр Соловьев, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — Помимо этого, полагаю, что Москву не устраивали хронические внутриэлитные конфликты и негативный медийный фон, который дискредитировал всю региональную власть в Удмуртии и косвенно проецировался на федеральную вертикаль».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан утром 4 апреля по месту жительства по подозрению в получении взяток в крупном размере.

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По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также 2,7 млн рублей в виде доли участия в коммерческой организации.

За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выдачу соответствующих лицензий.