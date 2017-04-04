Патрульное судно Испании вторглось в территориальные воды Гибралтара
Гибралтар, Великобритания, 4 апреля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Патрульное судно ВМФ Испании вторглось в территориальные воды Гибралтара, 4 апреля сообщает Reuters.
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«Испанское патрульное судно Infanta Cristina совершило незаконное вторжение в территориальные воды Гибралтара», — говорится в заявлении правительства Гибралтара.
Напомним, полуостров Гибралтар вошел в состав Объединенного Королевства в 1713 году по условиям Утрехтского мирного договора. Данная территория до сих пор является предметом территориального спора между Великобританией и Испанией.
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На территории данного эксклава проживают около 32 тыс. человек. 95,9% населения полуострова проголосовали за сохранение Великобритании в составе ЕС во время референдума по Brexit.