Париж, 4 апреля, 2017, 18:57 — ИА Регнум.



Эйфелева башня

Эйфелева башня в Париже погрузится во тьму в ночь на 5 апреля в память о жертвах террористического акта в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр Парижа Анн Идальго.

«Сегодня вечером, в полночь, Париж погасит Эйфелеву башню в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге», — написала Идальго.

Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало взрывное устройство. Теракт унес жизни 14 человек, 50 остаются в больницах, в том числе 10 — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».