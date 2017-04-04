Ижевск, 4 апреля, 2017, 18:54 — ИА Регнум.



Флаг партии «Единая Россия»

«На заседании Президиума регионального политсовета, в соответствии с Уставом Всероссийской политической партии «Единая Россия», членами президиума было принято решение о приостановке членства Александра Соловьева, в связи с возбуждением уголовного дела», — говорится в сообщении президиума регионального политсовета «Единой России» в Республике Удмуртия.

В сообщении подчеркивается, что «это не лишение членства, а только его приостановка на время следственных действий».

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что глава Удмуртии Александра Соловьев задержан по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей и во вторник доставлен в Москву.

Во вторник, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия.

В Главном управлении по расследованию особо важных СКР в отношении Александра Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере)».

По версии следствия, в 2014—2016 гг. Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это, по версии следствия, Александра Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

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