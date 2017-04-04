Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 18:50 — ИА Регнум. При взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля погибла 49-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области Ирина Медянцева. Об этом сегодня, 4 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Женщина была известным кукольным мастером.

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«Одна погибшая оказалась жительницей поселка имени Свердлова Всеволожского района — Ирина Кузьминична Медянцева, 1966 года рождения», — сообщили в областном правительстве.

Женщина ехала в метро вместе со своей дочерью, которую она провожала на поезд домой — в Великий Новгород. Дочь, 29-летняя Алена Медянцева, в настоящее время находится в Мариинской больнице. Родные предполагают, что мать успела заслонить телом свою дочь, тем самым спасла ей жизнь.

«Ирина погибла при зверском теракте. Вечная память», — написали близкие на странице Ирины Медянцевой.

«Беда. Я потерял любимую жену», — написал ее супруг Александр Каминский.

На странице дочери родственники написали: «Алена в реанимации, сделали операции. Состояние стабильное».

Погибшая оказалась родственницей бывшего солиста популярной группы «На-На» Владимира Левкина. «Ирина Медянцева — моя двоюродная тетя. Она погибла: закрыла собой дочку. Дочь сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думал, что такая беда коснется мою семью…» — написал на своей странице в Facebook Левкин.

Также, по данным правительства Ленобласти, жертвами теракта в городской подземке стали еще не менее трех жителей 47-го региона. В настоящее время в Мариинской больнице Петербурга находится 21-летний житель города Кингисепп, в Военно-медицинской академии — 40-летний пострадавший из города Гатчина, а в НИИ им. Джанелидзе лежит 24-летняя жительница Всеволожского района.

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Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке метро. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». 4 апреля СКР официально подтвердил, что взрыв в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в больницах Петербурга находятся 50 раненых в результате теракта в метро, 10 из них — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.