Екатеринбург, 4 апреля, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Сотрудникам Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (ЕМУП «МОАП») продолжают задерживать выплаты заработка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

В ходе проверки надзорным ведомством установлено, что в настоящее время задолженность предприятия перед работниками составляет более восьми миллионов рублей. Речь идёт об авансовом платеже за апрель, которые сотрудники должны были получить в марте. Также в отношении главного бухгалтера ЕМУП «МОАП» возбуждено административное дело за непредоставление данных о задолженности в Управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской области в установленном порядке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области при региональном правительстве создана рабочая группа для решения вопросов связанных с задержкой заработной платы и другими экономическими проблемами на ЕМУП «МОАП». В состав рабочей группы вошли руководители транспортных предприятий, представители профсоюзов, муниципальных властей, депутатского корпуса и правительства Свердловской области.

Напомним, что 27 марта прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с задержкой выплаты заработной платы 1709 сотрудникам МОАП за февраль 2017 года в сумме 9,4 миллионов рублей. На данный момент эта часть задолженности погашена. Также в начале 2017 года по данным энергетиков долг муниципального автобусного предприятия за электроэнергию составлял порядка 3,5 миллионов рублей. В результате в начале февраля некоторые объекты автобусного предприятия по улице Восточной остались без электроснабжения.