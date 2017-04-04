Калининград, 4 апреля, 2017, 18:34 — ИА Регнум.



Mil.ru Учения

В Калининградской области на полигоне «Хмелевка» прошли учения подразделений морской пехоты Балтийского флота, по сценарию которого были отработаны сценарии обороны побережья от морского десанта противника, сообщает пресс-служба ЗВО.

Подразделение отдельного десантно-штурмового батальона в ходе учений выполнило скрытное выдвижение в указанный командованием район, где условный противник готовил высадку морского десанта. Морские пехотинцы Балтийского флота огнем из штатного оружия и бронетехники уничтожили передовые группы морского десанта.

Второй этап учений предусматривал бой с главными силами десанта условного противника, продвигающегося вглубь побережья.

В ходе учений морские пехотинцы усовершенствовали свои навыки в эксплуатации военной техники, огневой подготовке, перемещениям на поле боя и оборудованию полевых фортификационных сооружений.

В учениях было задействовано более 100 военнослужащих, а также 12 бронетранспортеров БТР-82А. В боевых стрельбах кроме стрелкового оружия и бронетехники участвовали 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 82-мм минометы.