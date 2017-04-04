Махачкала, 4 апреля, 2017, 18:47 — ИА Регнум.



Ru.wikipedia.org Герб Буйнакского района

Бывший заместитель главы администрации города Махачкалы Камиль Изиев назначен исполнять обязанности главы администрации Буйнакского района. За его кандидатуру проголосовали депутаты районного собрания на очередной сессии. Камиль Изиев назначен на эту должность в качестве первого заместителя администрации, на которого возложены обязанности руководителя администрации района, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в районной администрации.

Предыдущий глава администрации Буйнакского района Малик Маликов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Сама должность главы муниципального образования упразднена. С 2011 года главой района был Даниял Шихсаидов — сын председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года глава Буйнакского района Даниял Шихсаидов был задержан силовиками по подозрению в хищении денег, которые предназначались для приобретения детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района. Позже с Шихсаидова обвинения были сняты.

Новоиспеченный исполняющий обязанности главы района Камиль Изиев работал заместителем мэра Махачкалы с 2014 года. До этого он служил в аппарате Народного собрания Дагестана, а также преподавал в Дагестанском государственном университете.