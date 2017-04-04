Ярославль, 4 апреля, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы поддержали законопроект о предоставлении земельных участков без торгов девелоперам, которые возьмутся достраивать проблемные объекты. Предполагается, что это позволит решить проблему обманутых дольщиков.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Долгострой в Ярославле

Зампред правительства региона Виталий Ткаченко пояснил, что инициатива направлена на компенсацию потерь компаний, которые будут фактически выступать санаторами застройщиков-банкротов.

«Мы вырабатываем механизм санации тех компаний, которые, являясь банкротами, не могут выполнить обязательства перед дольщиками. Всего в Ярославской области более 40 проблемных домов. Общее количество обманутых дольщиков — порядка 2600 человек», — приводит слова Ткаченко пресс-служба правительства региона.

Спикер облдумы Михаил Боровицкий обратил внимание на то, что законопроект «позволит привлечь сторонние компании, которые смогут достроить проблемные дома».

«В качестве компенсации за это им будут предоставлены земельные участки. У нас появится механизм для того, чтобы уменьшилось количество обманутых дольщиков. И с этой целью этот закон принят», — пояснил он.

Депутат Сергей Балабаев критически отнесся к инициативе. По его мнению, в конечном итоге проблема обманутых дольщиков будет решаться за счет жителей Ярославской области. Он убежден, что справедливо было бы наказывать лиц, закрывших глаза на проблемы недобросовестных застройщиков. Речь, по его словам, идет о должностях директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области, профильного зампреда правительства региона и председателя правительства.

«Федеральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» предоставляет властям широкие полномочия по контролю застройщиков. В действительности эти полномочия не были использованы», — констатирует Балабаев.

В качестве примера он привел готовый на 65% дом на проспекте Фрунзе, 77 в Ярославле. Девелоперу, который возьмется за его достройку, по словам Балабаева, бесплатно предоставят земельный участок площадью 9,5 га при средней стоимости 1 сотки в 1 миллион рублей.

«Это мы изымаем у 608 тысяч жителей Ярославля 950 миллионов рублей, чтобы на 35% достроить этот дом. Есть тут экономическая целесообразность? Наверное, нет. И так ошибки трех человек будем исправлять за счет 1,27 миллиона жителей Ярославской области», — заключил депутат.

Вызывает вопросы и тот момент, что фактически выбор застройщика, который возьмёт на себя решение проблемы конкретного долгостроя за счёт предоставления ему нового участка под строительство, будет происходить без каких либо конкурсных процедур.