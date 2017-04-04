Гамбург, Германия, 4 апреля, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Протекционистские меры могут принести стране краткосрочные выгоды, но повредят ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, 4 апреля сообщает Reuters.

Whitehouse.gov Ангела Меркель и Дональд Трамп

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Напомним, в прошлом месяце Меркель заявила, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом она надеется, что США и Европейский союз могут возобновить обсуждение торгового соглашения.

Как передавало ИА REGNUM, одним из предвыборных обещаний Трампа было прекращение переговоров по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству с Евросоюзом и концентрация усилий национальной экономики на развитии внутреннего рынка и производства.

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23 января текущего года президент США подписал распоряжение, которое фактически прекращает участие США в переговорном процессе о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

По мнению Трампа, основой экономической политики США в отношении других государств должен стать протекционизм, что, в свою очередь, должно привести к росту таможенных пошлин на импорт в США.