Суоярви, Карелия, 4 апреля, 2017, 18:29 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Имена детей, погибших на Сямозере в Карелии

Суоярвский районный суд Республики Карелия вынес приговор в отношении фельдшера районной больницы Ирины Щербаковой, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Группы школьников, отдыхавших в лагере «Парк-отель «Сямозеро», на плавсредствах попали в сильный шторм на Сямозере. Некоторые плавсредства перевернулись, и дети оказались в воде.

Кто-то из детей смог позвонить на номер службы спасения и сообщить о произошедшем. Вызов приняла Щербакова, находившаяся на дежурстве. Фельдшер не отреагировала на звонок и не передала информацию службам спасения. В результате трагедии погибли 14 детей. Спасти удалось 36 человек.

Следствие считает, что халатность Щербаковой не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей. Ранее в карельском Минздраве сообщили, что фельдшер Щербакова приняла звонок от ребенка за шутку и не придала ему значения.

После трагедии был возбужден ряд уголовных дел. Директор ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей. Под домашним арестом находится бывший глава карельского управления Роспотребнадзора.

В отношении Щербаковой прокуратура требовала наказания в виде лишения свободы на четыре года с отсрочкой до совершеннолетия дочери.

В итоге суд приговорил Щербакову к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери.