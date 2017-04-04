Вильнюс, 4 апреля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Для более чем половины проживающих в Великобритании эмигрантов литовское гражданство имеет большое значение, но в связи с обстоятельствами, сложившимися из-за решения о выходе Соединённого королевства из ЕС, около 25% из них стремились бы получить гражданство той страны, в которой они проживают. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 апреля, в организации «Клуб литовцев Лондонского Сити», такие результаты показал опрос, во время которого было опрошено более тысячи литовцев, проживающих в Британии.

Pixabay.com Литовский флаг

«Опрос показал, что литовцы чувствуют моральную связь со своей родиной, но Brexit может их вынудить принять радикальные решения. Если ссылаться на результаты опроса, то если в ближайшее время не будет решен вопрос двойного гражданства, Литва может потереть около 50 тысяч своих граждан. Это почти весь Алитус или Мариямполе», — считает президент Клуба литовцев Лондонского Сити Марюс Раугалас.

Такую угрозу видит и Всемирная организация литовцев. «Мы видим, что Литве грозит массовая потеря граждан, и, чтобы этого избежать, мы предпринимаем меры. Сейчас мы вместе со своими юридическими советниками, известной адвокатской контрой Ellex Valiunas готовим проекты правовых актов, которые позволили бы избежать катастрофы», — говорит председатель Всемирной организации литовцев Даля Хенке.

Проекты правовых актов будут представлены в конце апреля 2017 года на заседании комиссии Сейма Литвы и Всемирной организации литовцев, а также правительству Литвы. «Путь референдума долгий, этот процесс требует множество ресурсов, но мы его не исключаем. Просто на фоне сегодняшних геополитических вывозов мы должны найти самый быстрый способ, с помощью которого Правительство могло бы сохранить тысячи своих граждан», — сказала Хенке.