Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщила 4 апреля пресс-служба Генпрокуратуры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Кронштадт — морской город

Речь идет о хищении более 388 млн рублей, выделенных компанией «Ленэнерго» для закупки и прокладки по дну Финского залива подводного электрокабеля в Кронштадт.

Фигурантами дела являются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Исаев, Дмитрий Гапон и Александр Федоров. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия, по статьям 159 и 201 УК РФ.

По версии следствия, в 2014—2015 годах Исаев совместно с неустановленными соучастниками, обманув руководство и сотрудников ОАО «Ленэнерго», похитил денежные средства сетевой организации в сумме более 388 млн рублей. Эти деньги предназначались ООО «Трест «ТриНити» для прокладки электрокабеля в Кронштадтский район Санкт-Петербурга, необходимого для обеспечения электроснабжения населения.

«Сотрудники филиала ОАО «Ленэнерго» Гапон и Федоров вопреки законным интересам акционерного общества и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя подписали заведомо ложные документы о приемке фактически отсутствовавшего электрокабеля и работ по его прокладке, в результате чего организации причинен имущественный ущерб и не обеспечено надежное и качественное энергоснабжение г. Кронштадта», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Продолжается расследование уголовного дела в отношении иных лиц, причастных к совершению мошенничества.

Напомним, что лица, в прошлом или настоящем связанные с «Ленэнерго», в последние годы не раз попадали в криминальную хронику по различным экономическим преступлениям.

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