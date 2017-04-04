Киев, 4 апреля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. «Российская сторона, отправляя на Евровидение певицу Юлию Самойлову, сознательно шла на провокацию». Об этом 4 апреля на брифинге в Латвии заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский запрет

«России не нужно было участие в Евровидении, нужна была провокация… Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать», — считает Порошенко.

Он напомнил, что «Украина четко и последовательно стоит на позициях относительно непризнания присоединения Крыма к России». Порошенко отметил, что «посещение полуострова Самойловой было незаконным, поскольку она въехала в Крым через российскую таможню. В то же время нарушение украинского законодательства ведет к соответствующей реакции правоохранительных органов».

«Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне и требования являются единые для всех… Российская сторона знала об этом и сознательно принял решение, рассчитывая на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию. Она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство и поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы», — заявил Порошенко.

«Было предложено несколько вариантов решения этих вопросов, эти предложения исходили со стороны организаторов конкурса, начиная от трансляции и участия через видеотрансляцию соответствующего участника, завершая заменой участника», — уточнил Порошенко добавив, что российская сторона не приняла эти предложения.

В свою очередь, 4 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что министерство иностранных дел Украины в ближайшие дни отреагирует на заявления гендиректора Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре относительно возможных санкций в отношении Украины за запрет на въезд в страну российской участницы Самойловой.

«Отреагирует министерство иностранных дел. Мы действуем в рамках украинского законодательства. К Евровидению Украина готовится очень интенсивно. Возможно, россияне хотели бы нас каким-то образом дестабилизировать в этом вопросе. Они же понимают, что человек, которого они избрали, по национальному законодательству Украины не может въехать в Украину, поэтому так отреагировала и Служба безопасности Украины, это в их компетенции. Но подчеркиваю, что мы полностью готовимся, а все остальные вопросы будут решаться», — заверил Гройсман.

Напомним, ранее глава ЕВС Дельтенре грозила ввести в отношении Украины санкции за запрет на въезд российской участницы Самойловой. СБУ на три года запретила Самойловой въезжать на Украину.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия может принять участие в Евровидении, предложив участника, который не имеет проблем с украинским законом. 12 марта в России завершился национальный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение 2017», который состоится в Киеве. По его итогам РФ должна была представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning.