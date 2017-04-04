Москва, 5 апреля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, Госдума в первом чтении обсудит президентский законопроект, направленный на усиление государственной охраны и защиты объектов, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Солдаты Президентского полка ФСО России в особой парадной форме

Прежде всего, уточняется понятие «охраняемый объект» — понятие распространяется на отдельные помещения.

Также предлагается отнести к мерам государственной охраны предоставление объекту государственной охраны связи для нужд органов государственной власти.

Кроме того, изменяется порядок информирования органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями органов государственной охраны об устранении причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов.

Одновременно органы госохраны наделяются новыми правами. Так, они смогут использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. Они получат полномочия временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны.

Уточняется порядок принятия военнослужащими и гражданским персоналом органов государственной охраны мер по отчуждению зарегистрированного за пределами Российской Федерации имущества.

Также нормы направлены на совершенствование кадрового обеспечения органов государственной охраны, уточняются особенности прохождения службы в органах государственной охраны.

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