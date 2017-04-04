Углич, Ярославская область, 4 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. С 1 апреля уборкой мусора в Угличе Ярославской области начало заниматься московское ООО «Хартия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Углич.

Yarregion.ru Мусор в Угличе

В январе в Угличе фактически возник мусорный коллапс. Город после праздников потонул в бытовых отходах — из-за отмены бюджетной субсидии и низкого тарифа коммунальщики прекратили свою работу.

Утвержденный тариф для населения не покрывает реальные объемы возникающего бытового мусора. Люди оплачивают его вывоз исходя из нормы в 0,15 кубометров в месяц на человека, по факту он составляет 0,3. Ранее разницу компенсировал районный бюджет за счет субсидии. Однако изменившееся федеральное законодательство не позволяет больше субсидировать компании, занимающиеся вывозом отходов. Поэтому оплаченный угличанами объем мусора был вывезен уже к середине января, и компания «Угличское топливное предприятие» перестала работать. В дело пришлось вмешаться даже губернатору области.

«В феврале «Угличское топливное предприятие» предупредило о расторжение договоров по уборке мусора с управляющими компаниями. С 1 апреля в город пришла новая организация — ООО «Хартия», которая без конкурсов и тендеров напрямую заключила договора с управляющими компаниями города», — сказала корреспонденту ИА REGNUM юрисконсульт администрацию города Углича Светлана Голубева.

В управляющих компания Углича подтвердили факт заключения договоров с московской фирмой, но уклонились от объяснения причин выбора именно этой организации.

По неофициальным данным, к деятельности ООО «Хартия» имеет отношение Иван Чайка, который является сыном генерального прокурора России.