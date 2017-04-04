Симферополь, 4 апреля, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Трехдневный траур в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге объявлен в столице Крыма Симферополе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, соответствующее постановление подписано 3 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Траур

В период траура территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым рекомендовано приспустить государственные флаги Российской Федерации, флаги Республики Крым, флаги муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Средства массовой информации, находящиеся на территории Симферополя, должны отменить в дни траура развлекательные передачи, публикации.

Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности также рекомендовано отменить в дни траура все развлекательные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, у здания городской администрации на мультимедийном экране транслируется траурный ролик. Неравнодушные горожане могут выразить свою поддержку и соболезнования родным и близким погибших, принести цветы и свечи.

Накануне траурные акции прошли в Симферополе и Севастополе — жители почтили память погибших при теракте в Санкт-Петербурге.

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля. Как сообщало ИА, в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало взрывное устройство. Теракт унес жизни 14 человек, 50 остаются в больницах, в том числе 10 — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности принять пострадавших от терактов в санатории для проведения реабилитации.