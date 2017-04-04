Тамбов, 4 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Председатель правительства Дмитрий Медведев сегодня, 4 апреля, в ходе своего визита в Тамбовскую область посетил инновационный образовательный комплекс «Школа Сколково-Тамбов». Премьер-министр вместе с министром образования России Ольгой Васильевой и главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным осмотрели инфраструктуру школы и проверили готовность объекта к открытию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Дмитрий Медведев посетил образовательный комплекс «Школа Сколково-Тамбов»

Первой точкой, которую посетила правительственная делегация, стал инновационный образовательный комплекс «Школа Сколково-Тамбов». В инфраструктуру школы входят 13 образовательных центров. Дмитрий Медведев посетил Центр зарубежной и отечественной лингвистики, Центр естественнонаучного образования, Мультимедийный центр, Центр IT-технологий, роботехники, моделирования, Музей занимательных наук, интернет-кафе. Премьер-министр оценил современное оборудование, которое будут использовать школьники в процессе исследовательских работ и обучения. Важно, что все оно отечественного производства. На это особенно обратил внимание Дмитрий Медведев.

«Школа Сколково — Тамбов» включает 97 классов, занимающихся в одну смену. Всего учебное заведение рассчитано на 2425 мест. Министр образования Ольга Васильева отметила, что школ, рассчитанных на такое большое количество обучающихся, в России становится все больше. «Это колоссальный проект, и очень важно, что здесь будет совмещено не только все лучшее, что есть у нас в оснащении школ, но и определенные образовательные методики, которыми славится Тамбовская область», — отметила она.

Александр Никитин в беседе с Дмитрием Медведевым обратил внимание на продуманность строительства такого крупного образовательного центра именно в этой части Тамбова. «Мы 3−4 года назад продумали концепцию реализации этого проекта. И мы рады, что проект уже на выходе. С вводом «Школы Сколково — Тамбов» мы полностью решим вопрос второй-третьей смены в большом, растущем новом микрорайоне областного центра. Сейчас в нем проживает 31 тысяча человек, но с учетом продолжающейся застройки, по нашим подсчетам, через год-полтора количество жителей здесь увеличится до 50 тысяч человек», — сказал тамбовский губернатор.

Таким образом будет выполнено поручение президента страны Владимира Путина, озвученное им на одном из заседаний Госсовета по вопросам образования.

В настоящее время в Школе «Сколково-Тамбов» завершены общестроительные работы. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, установлено освещение, ограждение, уличный навигатор. Ведется монтаж оборудования и мебели. Продолжается комплектование штата. Прием заявлений на обучение в инновационной школе начался еще в январе 2017 года. Планируется, что с 1 сентября 2017 года в школе будет обучаться 2000 человек.